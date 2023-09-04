Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüş gösterdi.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni bir ay yaşadığı yükselişin ardından Eylül ayında yeniden geriledi.
Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -18,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Eylül ayında -21,5 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin -19,6 puana ineceği yönündeydi.
Cari endeks -20,5 puandan -22,0 puana inerek, 2022 Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Beklenti endeksi -17,3 puandan -21,0 puana geriledi.
Almanya'da Görünüm Daha da Kötüleşti
Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.
Sentix yatırımcı güven endeksi Eylül ayında -30,7 puandan -33,1 puana indi. Böylece üst üste beşinci ayda da düşüş gösteren endeks, 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
Cari endeks -35,3 puandan -38,3 puana, beklenti endeksi -26,0 puandan -27,8 puana geriledi. Üst üste beş aydır düşen cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.