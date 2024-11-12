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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) Kasım ayı raporuna göre, Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Ekim'deki 20,1 puandan 12,5 puana gerileyerek piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü
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Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin Kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde Ekim'de 20,1 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 12,5 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 7,6 puan azaldı.

Blomberg HT'nin haberine göre piyasa beklentileri, endeksin 20,5 puan seviyesinde olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin çok altında kalması dikkati çekti.

Endeksteki gerileme, Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesi ve Almanya'da koalisyon hükümetindeki krizin Euro Bölgesi ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından kaynaklandı.

Öte yandan, Euro Bölgesi durum endeksi de 3 puan düşüşle eksi 43,8 oldu.

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