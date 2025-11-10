  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine geriledi
Takip Et

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine geriledi

Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine geriledi
Takip Et

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi’nin ekonomisine yönelik beklentilerinin aksine kasımda düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 5,4 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi.

Endekse ilişkin beklenti, kasımda eksi 4 puan olması yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 5,8 puandan eksi 3,3 puana indi.

Sentix'in açıklamasında, “Euro Bölgesi ekonomisi gelecek için herhangi bir ivme belirtisi göstermeden durgunluğunu sürdürüyor. Sonuç olarak, 2026'ya giden yol önceden belirlenmiş gibi görünüyor; Euro Bölgesi ekonomisi durgunluktan çıkamıyor.” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda yine beklentilerdeki düşüş nedeniyle 2,5 puan gerileyerek eksi 20,4 puana indi. Beklentiler Endeksi de 2,8 puandan eksi 0,5 puana indi.

Açıklamada, Alman ekonomisinde aşağı yönlü baskıların hakim olduğu belirtilerek, yeni hükümet, altyapı ve savunma harcama planlarıyla geçici umut ışıklarının son derece hızlı bir şekilde ortadan kaybolduğu ifade edildi.

Bu arada, yatırımcı güveni anketi, 6-8 Kasım’da 1069 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Küresel Ekonomi
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdamda düşüş talep düşüşünden kaynaklanıyor
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly: İstihdamda düşüş talep düşüşünden kaynaklanıyor
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,2 trilyon rubleye çıktı
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu rezervleri 13,2 trilyon rubleye çıktı
Alman kimya sektöründe bakiye siparişler son 30 yılın en düşüğünde
Alman kimya sektöründe bakiye siparişler son 30 yılın en düşüğünde
Almanya'da dev savunma yatırımı
Almanya'da dev savunma yatırımı
Maaşlar artıyor ama yapay zekâ baskısı artıyor
Maaşlar artıyor ama yapay zekâ baskısı artıyor
ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir
ABD hükümet kapanması cuma gününe kadar sona erebilir