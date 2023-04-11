Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni nisanda yükseldi

Frankfurt'ta merkezli Sentix, nisan ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta eksi 11,1 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,4 puanlık artışla eksi 8,7’ye yükseldi. 13 ayın en yüksek seviyesine yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 9,9'a yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 13 puanda sabit kaldı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 9,3 puandan eksi 4,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı.

Sentix açıklamasında, “Hiç şüphe yok ki Euro bölgesi ekonomisi kış aylarını pek çok kişinin sonbaharda korktuğundan daha iyi atlattı.” denilerek, ıIlıman geçen kışın ve enerji tasarrufunun kıtada enerji darboğazının önlenmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Nisan’da 1.300 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.