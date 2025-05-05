Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sınırlı da olsa yükseldi

ABD'nin yeni tarifelerle ilgili daha anlaşmaya yakın tutumu, Euro Bölgesi için yatırımcı güveninde sınırlı bir toparlanmaya neden oldu.

Sentix tarafından açıklanan ve ForInvest Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -19,5 puan ile son 1,5 yılın en düşük seviyesinden -8,1'e doğru yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -14,9 puana çıkacağı yönündeydi.

Aynı ayda cari endeks -23,3 puandan -19,3 puana çıktı ve 2024 yılı eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Beklenti endeksi bir önceki ay yaşanan keskin düşüşün ardından toparlanarak, yeniden pozitif bölgeye geçti. Böylece nisan ayında -15,8 puan olan endeks 3,8 puana geldi.

Almanya'da görünüm bir miktar toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı güveninde bir miktar toparlanma görüldü.

Almanya için yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -27,8 puandan mayıs ayında -16,0 puana çıktı.

Cari endeks -39,5 puandan -35,3 puana üst üste üçüncü ayda da artarak, 2024 yılı eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Beklenti endeksi -15,8 puandan bir sıçrama yaptı ve 5,5 puan ile yeniden pozitif bölgeye geçti.