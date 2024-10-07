Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üç ay sonra ilk kez yükselirken hala negatif bölgede

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks Haber ile paylaşılan rapora göre, bir önceki ay -15,4 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, ekim ayında -13,8 puana yükseldi. Analistler endeksin -14,6 seviyesine çıkacağını tahmin ediyorlardı.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Ekonomi, durgunluktan çıkmak için bir sonraki girişimine başlıyor" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Alman ekonomisi durgunlukta kalmaya devam ediyor. Burada da mevcut değerlendirme rakamları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan beklentiler, 6,8 puanlık bir artışla gevşeme belirtileri gösteriyor. Çin'deki yeni ekonomik teşvik, başlangıçta bir etki gösteriyor; ancak şimdilik sadece yönetilebilir bir ölçüde."

Cari endeks genel endeksin tersine gerilemesini dördüncü ayda da sürdürdü ve -22,5 puandan -23,3 puana indi. Böylece 2023 yılı aralık ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

Beklenti endeksi yükselişine devam etti ve -8,0 puandan -3,8 puana tırmandı.

Almanya'da görünüm hafif toparlandı

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da kırılganlık bir miktar kırıldı ve yatırımcı güven endeksi -34,7 puandan -31,5 puana çıktı.

Cari ve beklenti endeksleri de benzer yönde hareket ederek sırasıyla -48,0 puandan -17,8 puana ve -20,3 puandan -13,5 puana yükseldi.