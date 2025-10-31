  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 oldu
Takip Et

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1 oldu
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ekimde yıllık bazda yüzde 2,1 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Euro Bölgesi'nde ekimde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,4 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon ekimde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.​​​​​​​

Küresel Ekonomi
AB'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 40,4 oldu
AB'de vergilerin GSYH'ye oranı yüzde 40,4 oldu
Çin'de üretim daralmaya devam ediyor
Çin'de üretim daralmaya devam ediyor
Fed, işten çıkarma yapacak!
Fed, işten çıkarma yapacak!
Trump, Asya turundan memnun... Ticaret anlaşmalarının ABD ekonomisine büyük katkı sağladığını açıkladı
Trump, Asya turundan memnun
Avrupa Merkez Bankası faizi kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası faizi kararını açıkladı
Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı
Çin’de emlak krizi bankaların karlarını baskıladı