Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 yılı aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, geçen yılın aralık ayında, kasım ayına kıyasla yüzde 0,4, önceki yılın aralık ayına göre de yüzde 1,9 geriledi.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,1 düştü.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 3 ile Estonya'da, yüzde 2,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,9 ile Danimarka'da azaldı. Aylık ÜFE aralıkta, Bulgaristan'da yüzde 1,4, Portekiz'de yüzde 0,5, Belçika ve Romanya'da yüzde 0,4 arttı.

ÜFE, aralıkta yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 5,6, İrlanda'da yüzde 4,9 ve Portekiz'de yüzde 3,7 gerilerken, Bulgaristan'da yüzde 9,8, Romanya'da yüzde 6,6 ve İsveç'te yüzde 1,3 arttı.