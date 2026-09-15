Euro Bölgesi'nden 14,2 milyar Euro'luk dış ticaret fazlası

Eurostat'ın temmuz ayı dış ticaret raporu Euro Bölgesi adına olumlu sinyaller üretti.

Rapora göre parasal birliğin ihracatı 276 milyar euroya çıkarak geçen yılın aynı ayına göre %9'luk büyüme kaydetti. İthalat cephesindeki yükseliş %7,9'da kalınca 261,8 milyar Euro'luk girişe karşılık net fazla 14,2 milyar euro olarak hesaplandı. Söz konusu fazla bir önceki yılın aynı ayında 10,7 milyar Euro, bu yılın haziran ayında ise 7,2 milyar Euro düzeyindeydi.

AB ekonomisinin tamamına bakıldığında tablo benzer şekilde fazla yönlü gerçekleşti. Birliğin toplam ihracatı %7,8'lik artışla 247,1 milyar Euro'ya tırmanırken ithalatı %9 büyüyerek 239,1 milyar Euro oldu. Fark 8 milyar euroluk lehte denge olarak kayıtlara geçti. AB geçen yıl temmuzda 9,8 milyar Euro, bu yıl haziranda 2,4 milyar Euro fazla oluşturmuştu.

Türkiye AB ile ticarette ilk 5'te

AB'nin ülke kırılımlı verileri Türkiye'yi öne çıkardı. AB'nin mal sattığı pazarlarda 49,1 milyar Euro'yla ABD liderliğini sürdürürken onu 31,8 milyar Euro'yla İngiltere, 20,5 milyar Euro'yla İsviçre ve 17,4 milyar Euro'yla Çin takip etti. AB'den 9,3 milyar Euro'luk mal alan Türkiye listede beşinci basamakta yer aldı.

AB'nin mal tedarik ettiği ülkeler tarafında ise 53,9 milyar Euro'yla Çin ilk sırada bulunuyor. Türkiye 9,6 milyar Euro'luk sevkiyatla AB'nin en önemli tedarikçileri arasında sayıldı.