Euro Bölgesi'nden 20 milyar Euro ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2023 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, 2023 Kasım'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 225,5 milyar Euro'yu, ithalatı ise yüzde 20,5 gerileyerek 206,3 milyar Euro'yu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 19,2 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, geçen kasımda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 düşüşle 252,5 milyar Euro, ithalat da yüzde 16,7 azalarak 232,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, 2023 Kasım'da 20,3 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 46,2 milyar Euro ile ABD, 31 milyar Euro ile İngiltere, 19,1 milyar Euro ile Çin, 17,3 milyar Euro ile İsviçre ve 9,6 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 43,7 milyar Euro ile Çin, 29 milyar Euro ile ABD, 14,6 milyar Euro ile İngiltere, 12,7 milyar Euro ile İsviçre, 10 milyar Euro ile Norveç ve 8,2 milyar Euro ile Türkiye oldu.