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Euro bölgesine bir ülke daha katılıyor: 1 Ocak 2026’da Euro kullanacak

Euro Bölgesi maliye bakanları, gerekli kriterleri karşıladığı belirtilen Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026’da Euro para birimine geçmesini tavsiye etti.

Haber Merkezi
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Euro bölgesine bir ülke daha katılıyor: 1 Ocak 2026’da Euro kullanacak
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, avro para birimini kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantıda, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'nin 21. üyesi olmasını tavsiye etme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, Avro Bölgesi üyelerinin, Bulgaristan'ın avroya katılım için gerekli kriterleri yerine getirdiği yönündeki AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) değerlendirmelerini onayladığı kaydedildi.

Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avroya geçmesinin önerildiğine işaret edilen açıklamada, AB Konseyi'nin, Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'ne üye olmasını ve gelecek yıldan itibaren resmi para birimi olarak avroyu kullanmaya başlamasını sağlayacak yasal düzenlemeleri başlatacağı bildirildi.

Açıklamada, önerinin, yarın yapılacak ve AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı toplantıda resmen kabul edilmesinin planlandığı, 26 Haziran tarihinde düzenlenecek AB Liderler Zirvesinde de bu konunun görüşüleceği ifade edildi.

Bu ay başında AB Komisyonu ve ECB, 2007 yılından beri AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Avro Bölgesi hakkında

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.​​​​​​​

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