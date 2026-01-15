Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası 9,9 milyar Euro oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2025 yılı kasım ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azalarak 213,8 milyar Euro’ya, ithalatı ise yüzde 2,9 düşüşle 205,7 milyar Euro’ya geriledi. Böylece AB, söz konusu ayda 8,1 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise kasımda ihracat, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 düşerek 240,2 milyar Euro, ithalat yüzde 1,3 azalarak 230,3 milyar Euro oldu. Bu dönemde Euro Bölgesi’nin dış ticaret fazlası 9,9 milyar Euro olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB’den en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,4 milyar Euro ile ABD, 28,4 milyar Euro ile İngiltere, 18,7 milyar Euro ile İsviçre, 16,4 milyar Euro ile Çin ve 9,6 milyar Euro ile Türkiye olarak sıralandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 48,7 milyar Euro ile Çin, 26,7 milyar Euro ile ABD, 13 milyar Euro ile İngiltere, 12,3 milyar Euro ile İsviçre ve 8,1 milyar Euro ile Türkiye oldu.