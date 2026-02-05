  1. Ekonomim
Euro, ECB faiz kararını bekliyor

Euro, ECB’nin açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Başkan Lagarde’dan gelebilecek mesajların Euro/dolar paritesinde yönü belirlemesi bekleniyor.

ING Analisti Chris Turner’a göre ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Euro’daki son değerlenmeye ilişkin riskleri kabul etmesi halinde para birimi hafif gerileyebilir.

Turner, Lagarde’ın "döviz kurlarını yakından izliyoruz" gibi ifadelerinin veya enflasyona yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını belirtmesinin Euro/dolar paritesini baskılayabileceğini, ancak sert bir düşüşe yol açmayacağını söyledi.

Euro/dolar paritesi şu anda 1,17872 seviyesinde geriledi. Geçen hafta dört buçuk yılın zirvesi olan 1,2078’e ulaşan Euro, Turner’a göre 1,1770’in altına sarkması halinde 1,1700’e kadar gerileyebilir, ancak daha fazla düşüş olasılığı düşük.

ECB’nin nominal ticaret ağırlıklı Euro endeksi de son yılların zirvesinde bulunuyor. Faiz kararı bugün TSİ 16:15’te açıklanacak.

