Euro, ECB'nin faiz artışı beklentisiyle güçlendi

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Euro, doların küresel ölçekte zayıflaması ve ECB'nin faiz artırımına gideceği beklentisiyle değer kazandı.

Piyasalarda perşembe günkü faiz kararının büyük ölçüde kesinleştiği değerlendirilirken, yatırımcılar karar sonrasında para politikasının izleyeceği yola odaklandı.

Piyasalar 25 baz puanlık artışı tamamen fiyatladı

Para piyasaları, ECB'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye çıkarmasını tamamen fiyatladı. Bu nedenle yatırımcıların odağında faiz kararından çok, ECB'nin büyüme ve enflasyon tahminlerinde yapacağı değişiklikler ile gelecekteki para politikası adımlarına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor.

LMAX Group Piyasa Stratejisti Joel Kruger, euronun dolardaki genel zayıflıktan ve ECB'nin faiz artıracağı beklentisinden destek aldığını belirtti.

Kruger'e göre faiz artışının fiyatlanmış olması nedeniyle euronun bundan sonraki yönünü, ECB'nin güncellenen ekonomik görünümü ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon risklerini artırdığı bir ortamda ilave sıkılaşmaya açık kapı bırakıp bırakmayacağı belirleyecek.

Petrol fiyatları tahvil getirilerini yükseltti

Euro Bölgesi tahvil getirileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini güçlendirmesiyle arttı. Brent petrol yüzde 1,7 yükselişle varil başına 99,59 dolardan işlem gördü.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1,9 baz puan artarak yüzde 3,375'e çıktı.

Mizuho'dan Evelyne Gomez-Liechti, Euro Bölgesi faizlerinin ülke içi ekonomik temellerden ziyade enerji fiyatlarının etkisiyle hareket etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.