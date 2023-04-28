Euro Grubu Başkanı: Bankacılık sistemi dirençli olmayı sürdürüyor

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, ve AB ülkelerin maliye bakanlarının İsveç'in başkenti Stokholm'de gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'deki bankacılık sektörünün durumu ve İsviçre'de Credit Suisse'in UBS ile birleşmesi gibi gelişmeleri ele aldıklarını anlatan Donohoe, "Bugünkü tartışmamızda ortaya çıkan ana konu finans sektöründeki son olayların gelişme hızı oldu." dedi.

Donohoe, "Bütün bakanlar, bankacılık sistemimizin dayanıklılığını ve istikrarını koruduğunu kabul etti." ifadesini kullandı.

Avrupa'da bankacılığı güçlendirmek için uzun yıllar çalıştıklarını ve sektörün katı kurallarla sıkı denetime tabi tutulduğunu anımsatan Donohoe, AB bankalarının bu dalgalanmadan yapılan hazırlıklar neticesinde etkilenmediğini söyledi.

Donohoe, "Son olaylar bize hala yapmamız gereken işleri hatırlattı." diye konuştu.

Bankacılık sektörünü daha dayanıklı hale getirecek adımları tartışlarını belirten Donohoe, Avrupa istikrar mekanizması ile ilgili çalışmaların ve AB Komisyonu'nun kriz yönetim çerçevesindeki mevduat sigortası planlarının önemli olduğunu da vurguladı.

Bu çalışmalara devam edeceklerini anlatan Donohoe, bankacılıktaki sorunları nasıl yönetebileceklerine ilişkin çerçeveyi sürekli güçlendirmeleri gerektiğini belirtti.

ECB yeni mali kural teklifini olumlu buldu

Lagarde da, ECB'nin AB Komisyonu’nun bu hafta açıkladığı "yeni mali kurallar" teklifini olumlu karşıladığını söyledi.

Yeni mali kuralların, üye ülkelerin farklı ekonomik durumlarını gözeten dengeli bir yapıda olduğuna işaret eden Lagarde, yapılan çalışmayı çok değerli bulduklarını ifade etti.

AB Komisyonu, üye ülkelere yönelik mali kuralların reformunu içeren düzenleme teklifini iki gün önce açıklamıştı.

Teklif, üye ülkelerin yüksek kamu borçlarını düşürmeleri için 4 yıllık planlar hazırlamalarını içeriyordu.

Gentiloni ise, AB’nin gerekli durumlarda bankalara olan güveni korumak için hızlı hareket edeceğini ifade etti.

Bankacılık sisteminin daha dayanıklı hale getirilmesinin önemine dikkati çeken Gentiloni, bankacılık sistemindeki son karışıklığın risk yönetimi, etkin düzenleme ve denetimin önemini ortaya koyduğunu anlattı.

Geçen haftalarda ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından İsviçre'de Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

Bankacılık sektöründeki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları ortaya çıkarmıştı. UBS, geçen ay devlet ve merkez bankası desteğiyle Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını açıklamıştı.