Eurochambers: 2023 küresel ekonomi için zorlu geçecek

Eurochambers'in küresel ekonomi araştırmasına göre, iş dünyası 2023'ten umutsuz görünüyor. İş dünyası temsilcilerine göre 2023'te en önemli konu başlıkları uzun süreli jeopolitik gerilimler ve istikrarsızlık.

Eurochambres başkanı Luc Frieden yaptığı değerlendirmede "Kısa vadede zor bir ekonomik durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyon hala çok yüksek," diyen Frieden, yıl ilerledikçe enerji fiyatları ve tedarik zinciri sorunları gibi ana etkenlerde iyileştirmeler olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

COVID-19 salgını ve Ukrayna savaşının etkisi göz önüne alındığında "tedarik zinciri sorunları bir gecede çözülmeyecek" diyen Frieden, 2023'ün ikinci yarısında bazı iyileşmeler beklediğini belirtti.

AB'de enerji güvenliği önemli bir endişe kaynağı

Frieden Avrupa’ya dair yaptığı değerlendirmede, birliğin koordineli bir şekilde enerji satın alarak ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yaparak krizde çok şey başardığını, buna rağmen birliğin hala beraber yapacak çok şeyi olduğunu söyledi.