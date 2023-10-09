Evergrande tahvillerine yatırım yapanlara 'tasfiye' uyarısı

2021'de borçlarını ödeyemeyen Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande'nin uluslararası tahvillerine yatırım yapanlara danışmanlarından, yeniden yapılandırma planının geçen ay beklenmedik bir şekilde raydan çıkmasının ardından olası bir tasfiye konusunda uyarı geldi.

Financial Times'ın haberine göre, yatırım bankası Moelis ve hukuk firması Kirkland & Ellis tarafından temsil edilen tahvil sahipleri grubu, Evergrande'den yasal süreç hakkında daha fazla açıklık talep etti. Grup, mevcut "temel durumun" şirketin ay sonunda Hong Kong'da yapılacak bir tasfiye duruşmasında tasfiye edileceği ve "bunun muhtemelen Grubun kontrolsüz çöküşüne yol açacağı" yönünde olduğunu savundu.

Grup ayrıca, Evergrande'de yeniden yapılandırmanın uygulanmamasının "benzer konumdaki diğer Çinli şirketlerin kaderi" ve "Çinli kuruluşların gelecekte uluslararası sermaye piyasasından sermaye artırma kabiliyeti" üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını da öne sürdü.