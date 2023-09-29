Evergrange’nin patronuna yasa dışı faaliyet soruşturması

Çin'in en büyük emlak şirketi China Evergrande, hisselerinin Hong Kong'da askıya alınmasından bir gün sonra, Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın yasadışı faaliyetler gerekçesiyle gözaltında olduğunu açıkladı.

Evergrande'den perşembe günü geç saatlerde Hong Kong Borsası'na yapılan açıklamada, Hui Ka Yan'ın, yasadışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle yasalara uygun olarak soruşturulduğu belirtildi.

Bu gelişme Bloomberg'in çarşamba günü Hui'nin "polis tarafından gözetim altına alındığını" bildiren haberinin ardından geldi.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde Hui'nin bu ayın başlarında Çin polisi tarafından belirlenen bir yerde izlendiği belirtilmişti.