Exxon Mobil'in kârı beklentileri aştı

Petrol ve gaz fiyatlarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takip eden zirve noktalarından gerilemesi nedeniyle, petrol devlerinin 2023 yılı karlarını 2022 yılındaki rekor seviyelerden yaklaşık üçte bir oranında daha düşük bildirmeleri bekleniyordu.

Exxon'un sonuçları, bir yıldan uzun süredir satmaya çalıştığı Kaliforniya'daki mülkleri için 2,5 milyar dolarlık değer düşüklüğü bedelini de içeriyor. Bu ücret hariç tutulduğunda, yıllık gelir %35 düşüşle 38,57 milyar dolara geriledi.

Dördüncü çeyrekte Exxon, 9,96 milyar dolar ya da hisse başına 2,48 dolar kar etti. Geçen yılın aynı dönemindea kar 14,04 milyar dolar ya da hisse başına 3,40 dolar olmuştu.

Analistler döndüncü çeyrekte hisse başına 2,21 dolar kar bekliyorlardı.

ABD'nin en büyük üreticisi ayrıca 2025 projelerine hazırlık için bu yıl 23-25 milyar dolar sermaye harcaması planladığını söyledi.