"Eylül'de faiz artışı zor görünüyor"

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan MB Başkanı Yannis Stournaras, ECB'nin Eylül ayında faizi daha fazla artırmasının "zor" göründüğünü söyledi.

Capital.gr'ye konuşan Stournaras, "Faiz artışlarının sonuna çok yaklaşmış gibi görünüyoruz. Her halükarda, Eylül ayında bir artış daha olursa - bunu zor görüyorum - orada duracağımıza inanıyorum" dedi.

Stournaras, Euro bölgesinde ekonominin gidişatına ve enflasyon dinamiklerine bağlı olarak faizlerin birkaç ay daha yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini de belirtti.