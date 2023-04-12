Faiz artırımları Fed'i bile zarara uğratacak

Faiz artırımlarınında etkisiyle iflas bayrağını çeken Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın ardından piyasaların finansal sisteme olan güveni sarsılmışken, New York Fed'den çarpıcı bir rapor geldi.

New York Fed tarafından yayımlanan yeni projeksiyonlara göre, yüksek faiz oranları sebebiyle Amerika Merkez Bankası'nın varlık portföyünde büyük faaliyet kayıpları yaşanabilir. Bununla birlikte bu faaliyet kayıpları sebebiyle Fed'in ABD Hazine Bakanlığı'na ödemelerini "bir süre" duraklatmaya zorlayabilir ve bir hükümet gelir kaynağını düşürebilir.

New York Fed tarafından yayımlanan raporda "Bu negatif net gelir, Federal Reserve'in maksimum istihdam ve fiyat istikrarı yetkisini takip ederken üstlendiği politika faizi artışlarının bir sonucudur. Zamanla, net gelirin yeniden pozitife dönmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.