Faiz artışları Alman kamu bütçesine ağır yük oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu bütçesindeki açık, geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı.

Geçen yılın ilk yarısında 32,9 milyar avro olan bütçe açığı 76,1 milyar avroya yükseldi.

Kamu gelirleri, 2023'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 889,7 milyar avro, giderleri de yüzde 11 artışla 965,8 milyar avro olarak kaydedildi. Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 76,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

64,2 milyar avro ile en fazla bütçe açığı federal devletin olurken, kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri 744,2 milyar avrodan 757,3 milyar avroya yükseldi.

Destatis açıklamasında, kredi ve borç faiz oranlarında son dönemde yaşanan keskin artışın özellikle federal düzeyde olduğuna dikkat çekilerek, "Kredi ve kredi faiz oranlarındaki son keskin artış özellikle federal hükümetin bütçesinde kendini gösterdi. Federal hükümetin faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 411,5 ile 5 kattan fazla artarak 29,3 milyar avroya ulaştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 101,3 milyar avro olmuştu. Bütçe açığı GSYH'nin yüzde 2,6'sına gerilemişti.

Bütçe açığı 2021’de GSYH'nin yüzde 3,7’sine kadar yükselmişti.

Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.