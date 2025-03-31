Faiz indirimine geri sayım: Goldman Sachs'tan Fed ve ECB tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl faiz oranlarını üç kez düşüreceğini öngörüyor.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, Fed'in bu yıl iki ve 2026'da bir kesintiye gideceğine dair daha önceki bahislerin aksine, Fed'in temmuz, eylül ve kasım aylarında faiz indirimi yapacağını öngördü.

Ayrı bir notta, Sven Jari Stehn liderliğindeki ekonomistler, daha düşük Avrupa Birliği büyüme tahminlerinin, ECB'nin nisan ve haziran aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirdiğini ve temmuz ayında çeyrek puanlık bir indirim daha görüleceğini söyledi.