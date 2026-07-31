Faiz kararına muhalefet eden Fed üyeleri: 'Daha sert adımlar gerekebilir'

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Faiz kararına muhalefet eden isimlerden Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yaptığı açıklamada yüksek enflasyonun uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının, fiyat artışlarını kontrol altına almayı giderek daha zor ve maliyetli hale getirebileceği uyarısında bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyonun kalıcılaşma riskine dikkat çekerek, enflasyon ve istihdam verilerini yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Kashkari, yeni veriler ışığında para politikasının kademeli şekilde sıkılaştırılmasının daha uygun bir yaklaşım olacağını ifade etti.

Fed yetkililerinden çifte uyarı: Arz şokları enflasyonu besliyor, ekonomi gücünü koruyor

Faiz kararına karşı çıkan Fed yetkilileri, enflasyondaki yukarı yönlü baskının temelinde arz kaynaklı şokların bulunduğuna dikkat çekti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, arz tarafındaki sorunlara ek olarak ekonominin talep cephesinde de baskıların sürdüğünü vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in para politikası araçlarının, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başındaki dönemde olduğu gibi arz kaynaklı enflasyonla mücadelede etkili olabileceğini ifade etti.

Her iki yetkili de iş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruduğunu belirterek, düşük işsizlik oranının ekonominin genel dayanıklılığına işaret ettiğini dile getirdi.

Fed'de faiz çatlağı derinleşti: Üç yetkili faiz artırımı için karşı oy kullandı

ABD Merkez Bankası (Fed), bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 9'a karşı 3 oyla sabit bırakarak üst üste beşinci kez değişikliğe gitmedi. Böylece gösterge faiz oranı yıl boyunca yüzde 3,50-3,75 aralığında korunmuş oldu.

Ancak Orta Doğu'da yeniden yükselen jeopolitik gerilimler ile yapay zeka yatırımlarının tetiklediği talep artışının enflasyonist baskıları güçlendirmesi, Fed içinde faiz artışını savunan kanadın güç kazanmasına yol açtı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, son toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde karşı oy kullandı. Söz konusu üç yetkili, Nisan ayındaki faiz kararında da benzer şekilde muhalefet ederek daha sıkı para politikası çağrısında bulunmuştu.