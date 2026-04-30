Faiz kararının gölgesinde bayrak değişimi: Fed’de ‘şahin’ dönem kapıda mı?

Sekiz yıllık görev süresinin son planlı toplantısına başkanlık eden Jerome Powell, kariyerini temkinli bir bekleyişle noktalıyor. Fed, İran savaşı kaynaklı enerji şoku ve yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle faizlerde değişikliğe gitmedi. Ancak karar metninde dikkat çekici bir ayrışma yaşandı; Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında dört üye, faizlerin düşürülmesi yönünde oy kullanarak 1992’den bu yana en büyük muhalefeti sergiledi. Bu bölünme, Powell sonrası dönemin ne kadar çalkantılı geçeceğinin ilk sinyali olarak yorumlanıyor.

Kevin Warsh için Senato’dan yeşil ışık

Sürecin en kritik aşaması Senato koridorlarında yaşandı. ABD Başkanı Trump’ın aday gösterdiği Kevin Warsh’un adaylığı, Senato Bankacılık Komitesi’nde 11’e karşı 13 oyla onaylanarak genel kurula gönderildi. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis’in, Powell hakkındaki Adalet Bakanlığı soruşturması nedeniyle koyduğu engeli kaldırmasıyla Warsh’un yolu tamamen açıldı. Warsh’un şahin duruşu, 15 Mayıs’tan itibaren ABD para politikasında çok daha sert bir dönemin başlayacağı beklentisini zirveye taşıdı.

Piyasalarda ‘Warsh şoku’ beklentisi

Powell’ın 15 Mayıs’taki resmi vedası öncesinde tahvil piyasası, Warsh’un olası 'agresif sıkılaştırma' senaryolarına göre yeniden şekilleniyor. Yatırımcılar, yeni başkanın basın toplantılarında sergileyeceği üsluba kilitlenmiş durumda. Powell döneminin veriye dayalı ve şeffaf iletişim modelinin yerini, öngörülebilirliği düşük ancak kararlı bir şahin yönetime mi bırakacağı sorusu, önümüzdeki iki hafta boyunca küresel finans sisteminin ana gündem maddesi olmayı sürdürecek.