Faiz tartışmaları Avrupa'yı ikiye böldü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıları, inatla yüksek seyreden enflasyonla mücadele etmek için bir sonraki politika toplantısından sonra faiz oranlarını ne kadar daha yükseltmeleri gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

ECB'nin daha şahin konsey üyelerinden Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, faiz belirleyicilerinin perşembe günü gösterge mevduat faizini çeyrek puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,5'e çıkarmasına rağmen, merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için hala "gidilecek uzun bir yol" olduğunu söyledi.

Nagel Amsterdam'da yaptığı bir konuşmada, "Yaz tatilinden sonra faizleri artırmaya devam etmemiz gerekebilir" dedi.

Yönetim konseyinde hararetli faiz tartışmaları

Nagel'in yorumları, perşembe günkü kararın ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sadece faiz belirleyicilerinin temmuz ayında faizleri tekrar artırmasının "çok muhtemel" olduğunu söylemesinden daha ileri gitti.

Diğer yönetim konsey üyeleri resmi borçlanma maliyetlerinin eylül ayından sonra da artmaya devam etmesi gerekebileceği konusunda hemfikir olurken, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau giderek şahinleşen havaya karşı çıktı.

"Kimse takvimimiz ya da nihai faiz oranımız hakkında erken bir sonuca varmamalı" diyen Villeroy, perşembe günü euronun dolar karşısında değer kazanması ve Euro Bölgesi devlet borçlanma maliyetlerinin sıçramasının ardından piyasanın ECB kararına verdiği tepkinin aşırı olduğunu söyledi.

Villeroy, "Biz verilere bağlıyız, tahminlere bağlı değiliz." dedikten sonra, ECB'nin son dönemdeki sıkılaştırma politikasının işe yaradığının kanıtı olarak Euro Bölgesi enflasyonunun zirve yapmış olabileceğine ve altta yatan fiyat baskılarının yumuşadığına dair başlıklara işaret etti.

Ancak Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch ise değişken enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonun yıllık yaklaşık yüzde 5 oranında artmaya devam etmesi halinde faizleri eylül ayının ötesinde artıracağız dedi.