"Faizlerin tepe noktasını tahmin edemiyoruz"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faizlerin nerede tepe yapacağını veya ne kadar uzun süre sıkılaştırıcı seviyede kalacaklarını tahmin edemediklerini söyledi.

Euro Bölgesi için görünümün oldukça belirsiz olduğunu ifade eden Schnabel, Euro bölgesi büyümesinin sadece birkaç ay önce tahmin edilenden daha zayıf olduğunu, ancak bunun otomatik olarak daha fazla faiz artırımı ihtiyacını ortadan kaldırmadığını, özellikle de piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın çalışmalarının bir kısmını geri aldığını savundu.

Schnabel Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Reel risksiz faiz oranları vade spektrumunun tamamında geriledi. Bu düşüş, enflasyonu zamanında hedefe geri getirme çabalarımızı sekteye uğratabilir" dedi.

Schnabel, Eylül ayındaki politika toplantısı için seçeneklerini açık tutarken, faizleri daha uzun süre yüksek tutma vaadiyle şimdi bir faiz artışını takas etmenin sağlam bir ekonomi olmayacağını da savundu.