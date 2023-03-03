FAO Gıda Fiyat Endeksi 11 aydır düşüşte

FAO, uluslararası gıda emtia fiyatları gösterge endeksinin şubatta, Mart 2022'den bu yana 11'inci kez gerilediğini açıkladı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6'lık düşüşle ortalama 129,8 puana indi. Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden endeksteki düşüş, bitkisel yağlar ve süt ürünleri fiyatlarındaki gerilemenin, şeker fiyatlarındaki keskin artışı fazlasıyla dengelediğini gösterdi.

FAO Bitkisel Yağ Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,2 gerilerken, palm, soya, ayçiçeği tohumu ve kolza tohumu yağları fiyatlarında küresel olarak azalış görüldü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de bu ay yüzde 2,7 azaldı. Tereyağı ve yağsız süt tozunun uluslararası fiyatlarında şu ana kadar kaydedilen en sert düşüş meydana geldi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, ocak ayına göre yüzde 6,9'luk artışla 6 yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu yükseliş Hindistan'ın 2022/23 üretim tahminlerindeki aşağı yönlü revizyon ve uluslararası ham petrol ile Brezilya'daki ethanol fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklandı.

Mahsul beklentileri ve gıda durumu

FAO, bu yıl küresel olarak 784 milyon ton buğday üretim tahmininde bulundu.

Dünya tahıl üretimine ilişkin tahmin de 2 milyar 774 milyon ton olarak yukarı yönlü revize edilirken, küresel tahıl kullanım tahmini de 2022/23 yılı için 2 milyar 780 milyon ton oldu. Bu yıl sonunda küresel tahıl stoklarının ise 844 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor.

Küresel tahıl ticaretinin yüzde 1,8'lik bir daralmayla 473 milyon ton olması bekleniyor.

FAO Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi (GIEWS) tarafından yılın her çeyreğinde yayınlanan Mahsul Beklentileri ve Gıda Durumu raporuna göre ise toplam 45 ülke gıda için dış yardıma ihtiyaç duyuyor.

FAO Gıda Fiyat Endeksi geçen aylarda gerilese de birçok ülkede yerel gıda fiyatı enflasyonları çok yüksek seviyelerde seyrediyor.