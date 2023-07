FAO Gıda Fiyat Endeksi düşüşünü sürdürüyor

Takip Et

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda emtiasının uluslararası fiyatlandırmalarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, Haziran ayında ortalama 122.3 puan seviyesinde seyrederek Mayıs ayına göre yüzde 1.4, Mart 2022'deki zirvesine göre ise yüzde 23.4 düşüş gösterdi.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Mayıs ayına göre yüzde 2.1 gerileme kaydetti. Haziran ayında uluslararası iri taneli tahıl fiyatları, Arjantin ve Brezilya'da devam eden hasat nedeniyle artan mısır arzı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üretim bölgelerinde artan üretim beklentileri nedeniyle yüzde 3.4 azaldı. Uluslararası buğday fiyatları ise Kuzey Yarımküre'de hasadın başlaması, bol arz ve Rusya Federasyonu'ndaki düşük ihracat vergisinin yanı sıra ABD'de de güncel koşulların olumlu seyretmesinin etkisiyle yüzde 1.3 düşüş sergiledi. Uluslararası pirinç fiyatları ise İndika haricindeki çeşitlere olan talebin azalması ve Pakistan'ın ihracat satışlarını artırma çabaları nedeniyle yüzde 1.2 geriledi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, palmiye ve ayçiçek yağlarının dünya fiyatlarındaki düşüşünün, soya ve kolza yağında başlıca üretim bölgelerindeki hava koşulları sebebiyle artan fiyatlarını dengelemesi sonucu, Mayıs ayına göre yüzde 2.4 gerileme kaydetti.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Haziran ayında başta Orta Doğu'dan spot arz için gelen yoğun talebin etkisiyle dünya tereyağı fiyatlarının yükselirken, uluslararası peynir fiyatlarındaki düşüşün öncülüğünde yüzde 0,8 geriledi.

FAO Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'da şeker kamışı hasadının olumlu seyretmesi ve özellikle Çin’den olmak üzere küresel ithalat talebindeki durgunluk nedeniyle, dört aylık artışın ardından ilk düşüşünü kaydederek yüzde 3.2 geriledi.

FAO Et Fiyat Endeksi, Haziran ayında neredeyse hiç değişmezken kanatlı et fiyatları, yaygın kuş gribi salgınlarının da yarattığı arz zorlukları neticesinde Doğu Asya'dan gelen yüksek ithalat talebiyle artış gösterdi. Uluslararası domuz eti fiyatları da Haziran ayında yükseliş eğilimi gösterirken, büyükbaş ve küçükbaş et fiyatları Okyanusya'da artan ihracat imkanları nedeniyle düşüş kaydetti.