FAO: Gıda fiyatları 5 aydır ilk kez arttı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre küresel gıda emtia fiyatları şubat ayında yükselerek son beş aylık düşüş trendini sonlandırdı. Artışta buğday, çoğu bitkisel yağ ve bazı et türlerindeki fiyat yükselişleri etkili olurken, peynir ve şeker fiyatlarındaki gerileme bu artışı kısmen sınırladı.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubat ayında ortalama 125,3 puan olarak gerçekleşti. Endeks, ocak ayına göre yüzde 0,9 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,0 daha düşük seviyede kaldı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ocak ayına göre yüzde 1,1 yükseldi. Artışta Avrupa ve ABD’nin bazı bölgelerinde görülen don olayları ile Rusya ve Karadeniz bölgesindeki lojistik aksaklıkların küresel buğday fiyatlarını yukarı çekmesi etkili oldu. Uluslararası kaba tahıl fiyatları da sınırlı artış kaydederken, FAO Pirinç Fiyat Endeksi güçlü basmati ve Japonica talebinin desteğiyle aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi şubat ayında yüzde 3,3 artarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel ithalat talebinin güçlü kalması ve Güneydoğu Asya’da mevsimsel olarak düşük üretim palm yağı fiyatlarını yükseltti. Soya yağı fiyatları ABD’de biyoyakıt politikalarının destekleyici olacağı beklentisiyle artarken, kanola yağı fiyatları Kanada arzına yönelik daha güçlü ithalat talebi beklentisiyle toparlandı. Buna karşılık ayçiçek yağı fiyatları, kısmen Arjantin’den artan ihracat arzı nedeniyle geriledi.

FAO Et Fiyat Endeksi ocak ayına göre yüzde 0,8 yükseldi. Koyun eti fiyatları tarihi zirveye ulaşırken, sığır eti fiyatları Çin ve ABD’den gelen güçlü ithalat talebiyle arttı. Domuz ve kümes hayvanı eti fiyatlarında ise sınırlı yükseliş görüldü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,2 geriledi. Düşüşte peynir fiyatlarındaki zayıflama belirleyici oldu. Buna karşılık yağsız ve tam yağlı süt tozu fiyatları Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Güneydoğu Asya’dan gelen güçlü talep nedeniyle yükseldi. Tereyağı fiyatları ise Haziran 2025’te görülen tarihi zirveden bu yana ilk kez aylık bazda artış kaydetti.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ocak ayına göre yüzde 4,1, Şubat 2025’e göre ise yüzde 27,3 düşüş gösterdi. Gerilemede mevcut sezonda küresel arzın bol olacağı beklentisi etkili oldu.