FAO: Küresel gıda fiyatları üst üste üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü FAO (Food and Agriculture Organization) tarafından açıklanan verilere göre, Küresel Gıda Fiyat Endeksi, Nisan 2026'da 130,7 puana yükselerek mart ayına göre 2,1 puan (yüzde 1,6) arttı.

Böylece endeks üst üste üçüncü ayda da yükseliş kaydederken, artış hızı önceki aya kıyasla daha sınırlı gerçekleşti.

Nisan ayında bitkisel yağlar, et ve tahıl fiyat endekslerinde yükseliş görülürken, şeker ve süt ürünlerindeki düşüşler bu artışı kısmen dengeledi.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan yüzde 2,0) daha yüksek seviyede gerçekleşirken, Mart 2022'de görülen zirve seviyesinin ise 29,6 puan yüzde 18,4) altında kaldı.