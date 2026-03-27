FAO’dan Hürmüz senaryosu: Gıda tedarikinde 'eşi görülmemiş şok' yaşanabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) başekonomisti Máximo Torero, Hürmüz Boğazı’ndaki uzun süreli bir kapanmanın küresel gıda tedarik zincirinde “yıllardır görülmemiş sistematik bir şok” yaratabileceğini söyledi.

Torero, boğazdan geçen tanker trafiğinin yüzde 90’dan fazla azalmasıyla çiftçilerin dünya genelinde artan maliyetlerle karşılaştığını belirtti.

Torero, mevcut durumda küresel gıda stoklarının yeterli olduğunu ancak kesintilerin üç ay veya daha uzun sürmesi halinde bunun değişeceğini ifade etti. "Bu sadece bir enerji şoku değil" diyen FAO başekonomisti, gıda güvenliği açısından da ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.