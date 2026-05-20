FAO’dan Hürmüz uyarısı: Küresel gıda sistemi risk altında, fiyat krizi kapıda
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının geçici bir deniz aksaklığı olmadığını, önümüzdeki bir kaç içerisinde ciddi bir küresel gıda fiyatı krizini tetikleyebilecek sistematik bir tarımsal gıda şokunun başlangıcı olduğunu duyurdu.
FAO, mevcut koşulların devam etmesi halinde önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde dünya genelinde ciddi bir gıda fiyat krizi yaşanabileceğini değerlendirdi.
Ticaret rotaları ve gıda tedariki için acil koordinasyon gerekiyor
Çarşamba günü yayımlanan değerlendirmede, hükümetler, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektörün hızlı şekilde koordinasyon sağlaması gerektiği vurgulandı.
FAO, alternatif ticaret rotalarının oluşturulması, ihracat kısıtlamalarından kaçınılması, insani yardım akışlarının korunması ve yükselen taşımacılık maliyetlerine karşı tampon mekanizmaların devreye alınması çağrısında bulundu.
FAO Başekonomisti Máximo Torero, yayımlanan podcast programında ülkelerin mevcut darboğaza karşı dayanıklılık kapasitesini artırması gerektiğini söyledi.
Alınacak önlemlerin potansiyel ekonomik etkileri sınırlayabileceğini ifade eden Torero, sınırlayıcı önlemler için zamanın daraldığını söyledi.
FAO Gıda Fiyat Endeksi, yükselen enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle nisanda üst üste üçüncü aylık artışını kaydetmişti.