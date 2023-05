FDIC, First Republic'i batmadan önce satmaya çalışıyor

Reuters'ın haberine göre ABD'de, First Republic Bank'ın satışı için düzenlenen bir açık artırmaya, PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase & Co ve Citizens Financial Group Inc gibi birçok banka teklif verdi.

FDIC, First Republic Bank iflas etmeden önce bir alıcı bulmaya çalışıyor ve bu süreçte birçok büyük banka da teklif veriyor. Ancak, Federal yasalar büyük bir bankanın kendisini toplam banka mevduatının yüzde 10'unun üzerine çıkaracak bir satın almayı yasaklıyor. Bu yasaktan en çok etkilenen banka ise ülkenin banka mevduatlarının yüzde 10'undan fazlasını elinde tutan JPMorgan olarak belirtiliyor.

FDIC'in, First Republic Bank'ı kurtarmak ve satışını gerçekleştirmek için bir 'köprü banka' kurması da gündemde. Oluşturulan köprü banka aracılığıyla, iflas etmesi beklenen bankanın varlıkları korunabilcekken ayrıca mevduat sahiplerininde olaylardan zarar görmemesi amaçlanacak.