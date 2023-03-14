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FDIC, Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyecek

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Senato'daki Cumhuriyetçilere yaptığı bilgilendirmede, batan Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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WSJ'nin haberine göre, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) Senato'daki Cumhuriyetçilere yaptığı bilgilendirmede, batan Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyeceğini ifade etti. 

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, SVB'deki tüm mevduatların güvence altına alınması sonrasında Banka'nın satılması için hareket alanı kazanıldı. 

Kaynaklar, SVB'nin satılması için ilk girişimin hafta sonu yapıldığını ancak başaralı olmadığını belirtirken, ikinci girişimin ne zaman yapılacağı konusunda ise bilgi vermediler