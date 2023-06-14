Fed 15 ay sonra faizi pas geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentiler dahilinde faize dokunmayarak yüzde 5-5,25 aralığında sabit bıraktı. Fed böylelikle, 15 ay içinde 10 faiz artırımına gittikten sonra ilk kez faizi pas geçmiş oldu.

Fed kararı sonrası, para piyasalarında 2023'te faiz indirimi olasılığı fiyatlamalardan çıkarken; banka medyan politika faizi tahminini 2023 için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

Fed'in kritik faiz kararı sonrası borsalarda satışlar hızlandı. Altının ons fiyatı ilk tepki olarak, 1953 dolardan 1943 dolara geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,77 seviyesinden yüzde 3,84'e yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,62'den yüzde 4,78 seviyesine çıktı.

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yüzde 0,15 düşüşle 103,20 seviyesinde bulunuyor.

Karar metninde yer alan ifadelerden öne çıkanlar şöyle:

Hedef faiz aralığının bu toplantıda sabit tutmak ek bilgileri ve para politikasının etkilerini değerlendirme imkanı verecek

Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor, Komite enflasyon risklerine karşı yüksek şekilde hassas

Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye güçlü şekilde bağlı

Hane halkları ve işletmeler için sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, ancak etkilerin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor

Ekonomiye ilişkin beklentiler de yayımladı:

2023 yılı GSYH beklentisi %1,0 (Önceki %0,4)

2024 yılı GSYH beklentisi %1,1 (Önceki %1,2)

2025 yılı GSYH beklentisi %1,8 (Önceki %1,9)

Uzun dönem GSYH beklentisi %, (Önceki %1,8)

2023 yılı PCE beklentisi %3,2 (Önceki %3,3)

2024 yılı PCE beklentisi %2,5 (Önceki %2,5)

2025 yılı PCE beklentisi %2,1 (Önceki %2,1)

Uzun dönem PCE beklentisi %2,0 (Önceki %2,0)

2023 yılı çekirdek PCE beklentisi %3,9 (Önceki %3,6)

2024 yılı çekirdek PCE beklentisi %2,6 (Önceki %2,6)

2025 yılı çekirdek PCE beklentisi %2,2 (Önceki %2,1)

Medyan politika faizi tahminini 2024 için %4,3'ten %4,6'ya yükseltti

Medyan politika faizi tahminini 2025 için %3,1'den %3,4'e yükseltti

Uzun vadeli medyan politika faizi beklentisini %2,5'te korudu