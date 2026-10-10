Fed: ABD'de ailelerin geliri artarken finansal kırılganlık ve borç yükü tırmanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD ekonomisinin yıllık ortalama %2,5 büyüme kaydettiği 2022-2025 döneminde, işsizlik oranı %3,7 düzeyinden %4,2 seviyesine yükseldi. Tüketici enflasyonunun ortalama %3,6 olarak gerçekleştiği söz konusu üç yıllık süreçte, geniş halk kitlelerinin gelirlerinde sınırlı artışlar izlendi. Gelir dağılımının alt dilimlerinde yer alan hanehalklarının kazançları kısıtlı bir seyir izlerken, üst gelir gruplarında gerileme kaydedildi.

Medyan ve ortalama gelir dinamiklerindeki ayrışma

Ülke genelindeki reel medyan aile geliri inceleme döneminde %7 oranında artarak 82 bin 200 dolar seviyesine ulaştı. Buna karşın reel ortalama aile geliri %6 oranında düşüşle 145 bin 200 dolara geriledi. Servet tarafında ise medyan aile net serveti reel olarak %2 artışla 215 bin 900 dolara, ortalama net servet ise %7 yükselişle 1,24 milyon dolar düzeyine erişti.

Finansal varlıklar ve bireysel emeklilik birikimleri

Sermaye piyasalarına doğrudan ve dolaylı katılım oranı %58 seviyesinden %56 düzeyine çekilmesine karşın, portföyünde hisse senedi bulunduran ailelerin medyan varlık değeri %36 artarak 77 bin 400 dolara ulaştı. Emeklilik planlarına katılım oranının %65 seviyesine tırmandığı dönemde, ilgili hesaplarda biriken ortalama ve medyan tutarlarda da artış kaydedildi.

Gelirine kıyasla yüksek borç yükü taşıyan ailelerin oranı yükseldi

Toplumsal ölçekte herhangi bir borcu bulunan ailelerin oranı %77 seviyesinde yatay bir seyir izlerken, borç stokunun medyan ve ortalama büyüklüklerinde kayda değer bir değişim gözlenmedi. Ancak borç servisi ödemeleri toplam gelirinin %40’ını aşan hanehalklarının oranı %6,5 seviyesinden %8,6’ya yükseldi. Söz konusu oran en son 2013 yılında bu seviyelerde kaydedilmişti.

Gayrimenkul varlıkları ve konut sahipliği

Ülke genelinde ev sahipliği oranı %66 ile dengeli görünümünü korudu. Mülk sahibi olan ailelerin medyan net konut değeri ise 218 bin 900 dolardan 230 bin dolara yükselerek gayrimenkulün ana servet bileşeni olma niteliğini sürdürdüğünü teyit etti.