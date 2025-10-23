Fed, ADP'nin istihdam veri ölçümüne erişimini kaybetti

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle resmi ekonomik istatistiklere ulaşamayan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, ADP'nin istihdam veri ölçümüne erişimini de kaybetti.

En az 2018'den beri bordro işleme şirketi ADP, Fed'e milyonlarca çalışan için istihdam ve kazançlarla ilgili anonimleştirilmiş bilgileri içeren bir veri setine erişim sağlıyordu. Ülkenin özel sektör iş gücünün yüzde 20'sini kapsayan veriler, Fed'e yaklaşık bir haftalık gecikmeyle sağlanıyordu ve bu da onu iş piyasası koşullarının hem zamanında hem de kapsamlı bir ölçüsü haline getiriyordu.

"Fed ile aktif olarak çalışıyoruz"

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların WSJ'ye aktardıklarına göre ADP, Fed valisi Christopher Waller'ın Ağustos sonlarında yaptığı ve Fed'in haftalık bordro verilerini uzun süredir kullanmasına dikkat çeken konuşmasından kısa bir süre sonra verilerini Fed'e sağlamayı durdurdu.

ADP, şirketin tarihsel olarak Fed'e müşteri verisi değil, toplu idari verileri kamu hizmeti olarak ücretsiz sağladığını söyledi. Şirket, "Bu anlamlı bilgiyi titiz standartlarımız doğrultusunda paylaşabilmek için süreçlerimizi geliştirebilmemizi sağlamak üzere Fed ile aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Veriler farklı

Fed'in ADP tabanlı istihdam ölçümleri, ADP tarafından her ay özel sektör işe alımlarının aylık sayımında yayınlananlarla aynı olmuyor.

Fed'in ADP ile veri paylaşım ilişkisi yıllardır kamuoyuna açıktı. 2023 gibi yakın tarihlerde yapılan Fed politika toplantılarının tutanakları, merkez bankasının ADP verilerinin analizine ilişkin Waller'ın Ağustos konuşmasına benzer genelleştirilmiş açıklamalar içeriyordu.