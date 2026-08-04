Fed anketi: Ticari kredi standartları ikinci çeyrekte değişmedi

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Küçük işletmelerin kredi talebi, ankete katılan bankalar genelinde önceki döneme yakın seyretti. Fed, ticari ve sanayi kredileri dışındaki kredi kategorilerinde standartların genel olarak tarihsel aralıkların sıkı tarafında bulunduğunu bildirdi. Ticari ve sanayi kredilerinde ise standartların, 2005'ten bu yana gözlenen aralığın orta noktasına kıyasla daha gevşek olduğu belirtildi.

Hane halkı kredilerinde karışık bir görünüm izlendi. Konut kredilerine yönelik talep zayıflarken, kredi kartı kredilerinde talep istikrarlı kalmasına rağmen standartlar sıkılaştırıldı. Otomobil ve diğer tüketici kredilerinde standartlar değişmezken, taşıt kredisi talebi geriledi.

Anket sonuçları, ekonomik büyümenin güçlü, iş gücü piyasasının istikrarlı ve enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde açıklandı. Fed, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığını değerlendirirken, geçen hafta politika faizi hedef aralığını yüzde 3,50-3,75 seviyesinde sabit tutmuştu. Fed Başkanı Kevin Warsh ise para politikasının gelecek seyrine ilişkin yönlendirme yapmamıştı.