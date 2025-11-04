Fed, aralık ayında faiz indirimi yapacak mı? Chicago Fed Başkanı Goolsbee: 'Kararsızım'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası’nın aralık toplantısında bir faiz indirimi daha yapıp yapmayacağı konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

Goolsbee, “Aralık toplantısı için kararsızım. Enflasyon tarafı beni endişelendiriyor; çünkü son 4,5 yıldır hedefin üzerinde ve yanlış yönde ilerliyor” dedi.

Goolsbee, bu yıl için öngördüğü iki faiz indiriminin zaten gerçekleştiğini, ancak faiz indirimlerinin fazla önden yüklemeli yapılmasının riskli olabileceğini vurguladı. Fed’in yüzde 2’lik hedefinin aksine çekirdek enflasyonun son üç ayda yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,6, çekirdek hizmet enflasyonunun ise yüzde 4 civarında seyrettiğini söyledi.

"Bu tablo endişe verici"

“Bu tablo endişe verici, çünkü yanlış yönde gidiyor” diyen Goolsbee, enflasyonun geçici olacağı varsayımına dayanmanın kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

İşgücü piyasasına da değinen Goolsbee, yüzde 4,3 seviyesindeki işsizlik oranının son bir yılda artmadığını ve genel olarak istikrarını koruduğunu söyledi. Goolsbee, “Eğer işgücü piyasasında belirgin bir zayıflama yaşanırsa, bu risk dengesini değiştirebilir” ifadelerini de kullandı.