Fed Başkan Adayı Kevin Warsh, Senato karşısına çıkıyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh'ın atama sürecinde Senato Bankacılık Komitesi oturumu bugün TSİ 17.00'de yapılacak.

Warsh’ın adaylığının nihai olarak onaylanması beklenirken, süreç mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tartışmalı bir zeminde ilerliyor. 56 yaşındaki Warsh’ın, yedi üyeli Fed Yönetim Kurulu’nda görev alması ve dört yıllık başkanlık süresi için Senato’nun onayını alması gerekiyor. Komite oturumunda Warsh. açılış konuşmasının ardından üyelerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından adaylığın genel kurula tavsiye edilip edilmeyeceği değerlendirilecek.

Warsh, dün yayımlanan konuşma metninde faiz kararlarının siyasi etkilerden bağımsız şekilde alınacağını vurgulamıştı. Beyaz Saray, Warsh'ın planlandığı üzere Mayıs ayı ortasında Powell'ın yerine göreve başlamasını hedefliyor.