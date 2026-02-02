Fed başkan adayı Kevin Warsh, Trump'ın düşündüğü kadar güvercin mi?

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı adayının merkez bankasının eski yöneticilerinden Kevin Warsh olduğunu duyurdu. Cuma günü Truth Social platformunda açıklama yapan Trump, “Kevin’ı uzun süredir tanıyorum ve onun FED’in en büyük başkanlarından biri, belki de en iyisi olarak tarihe geçeceğinden hiç şüphem yok” dedi.

Sonrasında gazetecilere de konuşan Trump, Warsh’tan faiz indireceğine dair bir taahhüt istemediğini belirtti. Trump’ın faizleri yeterince hızlı indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştirdiği ve merkez bankası binası renovasyonuna ilişkin olarak hakkında hukuki süreç başlattığı Fed’in mevcut başkanı Jerome Powell’ın görev süresi mayıs ayında dolarken, Warsh’ın atanıp atanmaması Senato onayına bağlı olacak.

Uzun yıllar şahin duruşuyla öne çıkan Warsh, geçen yıl itibarıyla faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini savunarak Trump ile aynı çizgide yer almaya başlamıştı. Fed’de “rejim değişikliği” vaat eden Warsh, Fed’in bilançosunu küçültme sözü verdi ve yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının enflasyonu düşük tutacağını iddia etti.

Bununla birlikte yatırımcılar, Fed’de çalışırken enflasyonun yükselmesinden ne kadar endişelendiğini göz önünde bulundurarak, Warsh’ın nihayetinde artan fiyat baskılarına karşı koruma eğiliminde olacağını düşünüyor.

"Gerçek Kevin Warsh kimdir ve bu durum değişecek mi?"

JPMorgan Chase & Co.’nun baş ABD ekonomisti Michael Feroli, “İki büyük soru, gerçek Kevin Warsh kimdir ve bu durum değişecek mi? Başlangıçta güvercin bir tutum sergileyeceğini tahmin ediyorum, ancak bu durum bir veya iki yıl ya da daha uzun bir süre ilerledikçe devam edecek mi?” dedi.

Renaissance Macro Research’ün ekonomi başkanı Neil Dutta da “Warsh’ın yeni ortaya çıkan güvercin tavrının çok şüpheli göründüğünü düşünüyorum” dedi.