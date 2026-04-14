Fed başkan adayı Warsh, Senato süreci için kritik eşiği geçti

Fed başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, Jerome Powell’ın halefi olma yolunda önemli bir adımı tamamladı. CNBC’nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Warsh, ABD Senatosu için gerekli olan resmî belgeleri teslim ederek onay süreci için bir engeli daha geride bıraktı.

Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü, adayın mali beyanlarının genellikle oturum öncesinde hazır olması gerektiğini belirterek yorum yapmadı.

Komite ayrıca adaylardan bir soru formu doldurmasını talep ediyor, ancak zaman zaman bu form olmadan da oturum planlanabiliyor. Kurallar gereği oturum için en az beş iş günü önceden bildirim yapılması gerekiyor. Bu nedenle Warsh’ın komite önünde en erken gelecek hafta yer alabileceği ifade ediliyor. Ancak oturumun ardından Warsh’ın Senato tarafından ne kadar hızlı onaylanacağı belirsizliğini koruyor.

Müzakere sürecinin önündeki en büyük engel ise Jerome Powell hakkındaki mevcut soruşturma olarak görülüyor. Önemli bir Cumhuriyetçi senatör, Fed’in Washington’daki genel merkez restorasyonuna yönelik Adalet Bakanlığı (DOJ) soruşturması tamamlanmadan Warsh’ın onayını engelleyeceğini duyurdu. Bir federal yargıcın, bu soruşturmanın Powell üzerinde istifa veya faiz indirimi baskısı kurmak amacıyla başlatıldığı gerekçesiyle celpleri iptal etmesine rağmen, bakanlığın karara itiraz edeceği bildirildi.

Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs’ta sona eriyor. Powell, Warsh’ın bu tarihe kadar onaylanmaması durumunda görevini geçici olarak sürdüreceğini ifade etti.