Fed Başkan Yardımcısı Jefferson: İstihdam artışı iyi bir şey

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, istihdam artışının soğuyan talep ve iyileşen işgücü arzı bağlamında "iyi bir şey" olduğunu ve dirençli bir işgücü piyasasının beklediğinden daha güçlü tüketici harcamalarına yol açtığını söyledi.

Jefferson, Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği konferansında yaptığı konuşmada, "Biz sadece işgücü piyasasındaki bu sürecin düzenli ve zaman içinde reel olarak büyüyen ve enflasyonist olmayan bir ekonomi türüyle tutarlı olmasını istiyoruz" dedi.