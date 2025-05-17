Fed Başkanı Powell açıkladı: Binlerce kişi işten çıkarılacak

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek birkaç yıl içinde personelinin yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkarmayı planlıyor. Başkan Jerome Powell, çalışanlara yaptığı duyuruda, “kamu kaynaklarının etkin kullanımı doğrultusunda” karar aldıklarını belirtti.

Financial Times haberine göre, Powell’ın gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, genel personel sayımız bugünden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında azalacak" ifadesi kullanıldı.

Gönüllü istifa

Bloomberg’in haberine göre ise Fed, “31 Aralık 2027 itibarıyla emekli olma hakkını kazanan yönetim kurulu çalışanlarına gönüllü ertelenmiş istifa programı” sunacak.

“Gönüllü istifa” yalnızca yönetim kurulu için geçerli olacak. Ancak yüzde 10 oranındaki çalışan azaltımı Fed’in 12 bölgesel bankasını kapsayacak.

Fed’in Yönetim Kurulu’nda yaklaşık 3 bin, bankanın tamamında ise 24 bin çalışan bulunuyor.

Musk: Saçma bir şekilde fazla personele sahip

199 yılında da benzer şekilde personel azaltımı yapılan Fed’de Başkan Powell, geçmiştekine benzer şekilde, “Aynı bilinçli ve kasıtlı ruhla bunu tekrar yapmanın zamanının geldiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yönetimine geldiğinden bu yana kamu kurumlarında harcamalarda sert kesintiler yapma çağrısında bulunuyor.

Bu kesintiler için görevde olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başında olan Elon Musk, Fed için de "saçma bir şekilde fazla personele sahip" demişti.