Fed Başkanı Powell beklenen açıklamasını yaptı: Yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu daha da artıracak
ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutuğunu açıklamasının ardından Fed Başkanı Powell beklenen açıklamasını yaptı.
Powell "Kısa vadede yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir, ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresi bilmek için henüz erken" diye konuştu.
"Yönetim kurulu üyeğinden ayrılmayacağım"
Diğer yandan Powell görev süresi ile ilgili de açıklama yaptı ve Başkan Donald Trump’ın bu görevi devralması için seçtiği Warsh’ın Senato tarafından onaylanmaması durumunda “geçici başkan” olarak görev yapacağını söyledi . Powell, bunun geçmişteki çeşitli senaryolarda yapılan uygulamaları takip ettiğini belirtti.
Powell, Adalet Bakanlığı’nın kendisi hakkındaki soruşturması ”şeffaflık ve kesinlik sağlanarak tamamen sona erene” kadar, teknik olarak 2028 yılının başlarına kadar süren Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmayacağını söyledi.
Jerome Powell'ın açıklamalarından satır başları:
- Ekonomi büyüyor.
- Enflasyon hâlâ biraz yüksek.
- Para politikası duruşu uygundur.
- İki ana hedefimize doğru ilerlemeyi destekliyoruz.
- Tüm riskleri yakından takip edeceğiz.
- Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisi henüz belirsizliğini koruyor.
- Tüketici harcamaları dirençli kalmaya devam ediyor.
- Konut sektöründeki hareketlilik zayıf.
- Mevcut para politikası duruşumuz hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor.
- İşsizlik oranı geçen yazdan bu yana pek değişmedi.
- Şubat ayı için PCE enflasyonunun %2,8, çekirdek PCE enflasyonunun ise %3,0 olması bekleniyor.
- Yüksek enflasyon büyük ölçüde emtia fiyatlarını yansıtmaktadır.
- Son dönemde enflasyon beklentileri yükseldi.
- Ekonomik etkinin kapsamını ve süresini değerlendirmek için henüz çok erken.
- ABD Merkez Bankası (Fed), gelecekteki faiz oranı ayarlamalarına karar verme konusunda avantajlı bir konumda bulunuyor.
- Yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu daha da artıracak.
- Geçmişteki faiz indirimleri işgücü piyasasının istikrar kazanmasına yardımcı oldu.
- Politika yapıcıların faiz oranı beklentileri konusunda belirsizlik mevcuttur ve nokta grafiği önceden belirlenmiş bir plan veya karar değildir.
- Karar her toplantıda ayrı ayrı verilecektir.
- Yükselen enerji fiyatları enflasyonu daha da artıracak, ancak bunun boyutunu değerlendirmek için henüz çok erken.
- Orta Doğu'daki durumun ekonomi üzerindeki toplam etkisini değerlendirmek için henüz çok erken.
- Politika önceden belirlenmiş değildir.
- Enflasyonist şokların bir dizi etkisi olduğunu ve bunun ilerlemeyi engellediğini tamamen biliyoruz.
- Gelecekteki enflasyon bir ölçüde etkilenecektir.
- Bu yıl emtia enflasyonunu düşürmede ilerleme kaydetmek hayati önem taşıyor.
- İlerleme kaydedip kaydetmediğimizi değerlendirmek için öncelikle emtia enflasyonunda bir iyileşme görmemiz gerekiyor.
- Enerji enflasyonunu göz ardı edebilmemiz, emtia enflasyonunu kontrol altına alabilmemize bağlıdır.
- Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların değerlendirilmesi, enflasyon beklentilerine ve enflasyonun beş yıl üst üste hedef değerin üzerinde seyrettiği makroekonomik ortama bağlıdır.
- Birçok kişi faiz indirimlerinin sayısını azaltmayı tercih ediyor.
- Faiz oranlarının seyrine ilişkin ortalama tahmin değişmeden kaldı, ancak daha az faiz indirimi isteyenlerin sayısı önemli ölçüde arttı.
- Enflasyonda bir iyileşme bekleniyor, ancak bu iyileşme tahmin edildiği kadar hızlı olmayacak.
- Enflasyon düşmedikçe faiz oranları düşürülmeyecek.
- Yıl ortasına kadar gümrük vergileri ve enflasyon konusunda ilerleme kaydetmiş olmalıydık.
- Nokta grafiği, yetkililerin beşte dördünün artık faiz indirimlerinin sayısını azaltmaktan yana olduğunu gösteriyor.
- Enerji enflasyonu sorununu görmezden gelerek rehavete kapılmamalıyız.
- Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi kısmen petrol şokundan kaynaklanıyor, ancak aynı zamanda enflasyonun beklenildiği gibi ilerlemediğini de yansıtıyor.
- Petrol fiyatlarındaki şokun bir kısmı çekirdek enflasyona yansıyacak.
- Tarife enflasyonu konusunda ilerleme kaydedileceğine inanıyoruz, ancak bunun daha fazla zaman alabileceğini düşünüyoruz.
- Tarife indirimlerindeki yavaş ilerleme enflasyon tahminlerimizi etkiliyor.
- Ortadoğu çatışmasının ekonomik etkisinin tam boyutunu kimsenin bilmediğini vurgulamak istiyorum.
- Enerji fiyatlarındaki artışın ne tür bir etki yaratacağını gerçekten bilmiyoruz.
- Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi tüketimi azaltacaktır, ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizdir.
- Ekonomik Beklentiler Özeti'ni (SEP) atlamak istersek, bunu yapmak için şimdi iyi bir zaman olurdu.
- Ekonomik büyüme güçlü ve emtia enflasyonundaki artışın temel nedenleri emtia fiyatları ve gümrük vergileridir.
- Yeni iş yaratmak için gereken eşik açıkça çok düşük.
- Petrol şirketleri petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesini istiyor ve bu yükseliş trendinin süreceğine inanıyor; bu nedenle üretimlerini artırıyorlar.
- Petrol şokunun net etkisi, harcamalar ve istihdam üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecek ve enflasyonu yukarı doğru itecektir.
- Petrol şokunun etkisi, ABD'nin güçlü enerji üretimiyle dengelenebilir.
- Aslında enflasyon beş yıldır hedef seviyenin üzerinde seyrediyor ve herhangi bir şokun enflasyon beklentileri için sorun yaratabileceğinden endişeliyiz. Enflasyon beklentilerini %2 seviyesinde istikrara kavuşturmaya son derece kararlıyız.
- Politika faiz oranları nötr aralığın üst ucunda veya hafif sıkı bir seviyede bulunuyor. Faiz oranları şu anda sıkılaştırma ve sıkılaştırmama arasında bir eşikte yer alıyor.
- Emtia enflasyonunun önceki seviyelere geri dönmesi için, faiz oranlarının sistem genelinde yaygınlaşmasını bekliyoruz.
- Emtia enflasyonundaki düşüş, sıkılaştırma politikalarından kaynaklanmıyor.
- İşgücü piyasasındaki olumsuz riskler nedeniyle aşırı sıkı politikalar uygulamak istemiyoruz.
- Zor bir durumdayız ve riskleri dengelememiz gerekiyor.
- Mevcut politika duruşu tam olarak doğru seviyede.
- Faiz oranlarını makul düzeyde düşük tutmanın önemli olduğuna inanıyorum.
- Konut dışı hizmetler enflasyonunun henüz düşmemiş olması hayal kırıklığı yaratıyor.
- İşgücü piyasasının enflasyonist baskıların kaynağı olmadığı açıktır.
- Konut hizmetleri sektöründe sürekli ilerleme bekliyoruz; bu da nihayetinde emtia enflasyonunda düşüşe ve konut dışı hizmetler sektöründen de desteğe yol açacaktır.
- İstihdam riskinin enflasyon riskinden daha büyük olduğunu söyleyemem.
- Enflasyonun %2'lik hedefin oldukça üzerinde olması endişe verici.
- Görev sürem sona ermeden önce yeni bir Federal Rezerv Başkanı atanmazsa, geçici başkanlık görevini üstleneceğim.
- Kanun bunu gerektiriyor.