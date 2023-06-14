Fed Başkanı Powell: Ek faiz artışları uygun olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Powell, enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol olduğunun altını çizerken, "Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar" dedi. Powell ayrıca, temmuz toplantısı için şimdiden bir kararları olmadığını belirtti.

Başkan Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlıyız

Para politikasını sıkılaştırmadan çok yol kat ettik

Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi

Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar

İş gücü piyasası çok sıkı olmayı sürdürüyor

Politika yapıcıların çoğu bastırılmış büyümenin sürmesini bekliyorlar

Politika yapıcılar iş gücü arz ve talebinin daha iyi bir denge yakalamasını bekliyorlar

Enflasyon yavaşladı

Enflasyon yüzde 2 hedefinin hala çok üzerinde

Enflasyon bir miktar yavaşladı, ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyorlar

Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol var

Yüksek enflasyonun fiyat istikrarı ve istihdam görevleri için yarattığı risklerin farkındayız

Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararımız yok

Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeyi sürdüreceğiz

Ana konu ek sıkılaştırmanın büyüklüğünü belirlemek

Temmuz canlı bir toplantı olacak, Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararımız yok

Son toplantıdan bu yana veriler beklentilerin yukarı tarafında geldi

Yüzde 5,6 medyan faiz beklentisi Mart ayındaki bankacılık kargaşası öncesinde bulunulan yerler ile oldukça tutarlı

Faiz artırımlarının hızı, faiz oranlarının ulaşacağı seviyenin ne olacağından ayrı bir konu

Tüm verilere bakacağız

Bankacılık sektöründe yaşanmış olan kargaşanın tam etkisinin ne olacağını bilmiyoruz

Bu işi hiç hata yapmadan tamamlamaya çalışıyoruz

Daha yavaş faiz artırımı ekonomiye uyum sağlama imkanı veriyor

İş gücü piyasası gösterdiği olağan üstü direnç ile şaşırttı

Temmuz toplantısında 3 aylık veri olacak, tüm verilere bakacağız, görünümü değerlendireceğiz ve bir karar alacağız

Nihai seviyeye çok daha fazla yaklaştık

Faizlerde yeterince sıkılaştırıcı olma noktasına yaklaşma konusunda çok ilerledik

Para politikasını sıkılaştırmada aşırıya kaçma ve yetersiz kalma riski birbirlerine yakın

Faiz artırımında gidilecek nihai seviyeye çok daha fazla yaklaştık

Enflasyonun yataylaştığını, gevşediğini gördüğümüzde sıkılaştırmanın çalışmakta olduğunu anlayacağız

Enflasyonu aşağı getirmek bir numaralı konumuz

Çekirdek PCE'de çok fazla ilerleme görmüyoruz

Çekirdek PCE'nin kararlı şekilde daha aşağı geldiğini görmek istiyorum

Enflasyonu ekonomiye minimum zarar ile yüzde 2 hedefine getirmek istiyoruz

Atılan adımların gecikmeli etkilerinin büyüklüğü konusunda bir netlik yok

Enflasyonu aşağı getirmeye bağlıyız, bu bir numaralı konumuz