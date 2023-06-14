Fed Başkanı Powell: Ek faiz artışları uygun olabilir
Fed Başkanı Powell, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, Fed üyelerinin hemen hepsinin daha fazla faiz artırımını uygun gördüğünü belirtirken; "Bu yıl ek faiz artışları uygun olabilir" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in faiz kararından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Powell, enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol olduğunun altını çizerken, "Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar" dedi. Powell ayrıca, temmuz toplantısı için şimdiden bir kararları olmadığını belirtti.
Başkan Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü şekilde bağlıyız
Para politikasını sıkılaştırmadan çok yol kat ettik
Yaptığımız sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi
Neredeyse tüm politika yapıcılar bu yıl biraz daha faz artırımı yapmanın uygun olacağını görüyorlar
İş gücü piyasası çok sıkı olmayı sürdürüyor
Politika yapıcıların çoğu bastırılmış büyümenin sürmesini bekliyorlar
Politika yapıcılar iş gücü arz ve talebinin daha iyi bir denge yakalamasını bekliyorlar
Enflasyon yavaşladı
Enflasyon yüzde 2 hedefinin hala çok üzerinde
Enflasyon bir miktar yavaşladı, ancak enflasyonist baskılar yüksek seyretmeye devam ediyorlar
Enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmek için hala uzun bir yol var
Yüksek enflasyonun fiyat istikrarı ve istihdam görevleri için yarattığı risklerin farkındayız
Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararımız yok
Toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek karar vermeyi sürdüreceğiz
Ana konu ek sıkılaştırmanın büyüklüğünü belirlemek
Temmuz canlı bir toplantı olacak, Temmuz toplantısı için şimdiden bir kararımız yok
Son toplantıdan bu yana veriler beklentilerin yukarı tarafında geldi
Yüzde 5,6 medyan faiz beklentisi Mart ayındaki bankacılık kargaşası öncesinde bulunulan yerler ile oldukça tutarlı
Faiz artırımlarının hızı, faiz oranlarının ulaşacağı seviyenin ne olacağından ayrı bir konu
Tüm verilere bakacağız
Bankacılık sektöründe yaşanmış olan kargaşanın tam etkisinin ne olacağını bilmiyoruz
Bu işi hiç hata yapmadan tamamlamaya çalışıyoruz
Daha yavaş faiz artırımı ekonomiye uyum sağlama imkanı veriyor
İş gücü piyasası gösterdiği olağan üstü direnç ile şaşırttı
Temmuz toplantısında 3 aylık veri olacak, tüm verilere bakacağız, görünümü değerlendireceğiz ve bir karar alacağız
Nihai seviyeye çok daha fazla yaklaştık
Faizlerde yeterince sıkılaştırıcı olma noktasına yaklaşma konusunda çok ilerledik
Para politikasını sıkılaştırmada aşırıya kaçma ve yetersiz kalma riski birbirlerine yakın
Faiz artırımında gidilecek nihai seviyeye çok daha fazla yaklaştık
Enflasyonun yataylaştığını, gevşediğini gördüğümüzde sıkılaştırmanın çalışmakta olduğunu anlayacağız
Enflasyonu aşağı getirmek bir numaralı konumuz
Çekirdek PCE'de çok fazla ilerleme görmüyoruz
Çekirdek PCE'nin kararlı şekilde daha aşağı geldiğini görmek istiyorum
Enflasyonu ekonomiye minimum zarar ile yüzde 2 hedefine getirmek istiyoruz
Atılan adımların gecikmeli etkilerinin büyüklüğü konusunda bir netlik yok
Enflasyonu aşağı getirmeye bağlıyız, bu bir numaralı konumuz