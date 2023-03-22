Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi temel senaryomuz değil
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Toplantı sonrası açıklamaya yapan Fed Balşkanı Powell, "Bankacılık sektöründe gelişmeler ekonomiyi etkileyecek ve buna nasıl yanıt vermemiz gerektiğine bakacağız" dedi. Powell, "Faiz indirimi temel senaryomuz değil" ifadesini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.
Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında öne çıkanlar:
İzole edilmiş bankacılık problemleri eğer düzeltilmez ise bankacılık sistemi tehdit altına girebilir
Tüm mudilerin tasarrufları güvende
Bankacılık sektöründeki şartları yakından izlemeye devam ediyoruz
İhtiyaç olduğunda elimizdeki tüm araçları kullanacağız
Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlı olmaya devam ediyoruz
Politika yapıcılar genel olarak bastırılmış büyümenin devam etmesini bekliyorlar
Ücretlerde büyüme gevşemenin bazı işaretlerini gösterdi
Enflasyon bizim hedefimizin çok üzerinde olmaya devam ediyor
Enflasyonu hedefe geri getirme süreci uzun bir yol olacak
Son toplantıdan bu yana ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldiler
Bankacılık sektöründe gelişmeler ekonomiyi etkileyecek ve buna nasıl yanıt vermemiz gerektiğine bakacağız
Politikanın izleyeceği patika uygun şekilde ayarlanacak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz
Enflasyon ve iş gücü piyasasından gelen veriler faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini gösteriyordu, bu nedenle faiz artırım kararı oybirliği ile alındı
Prensipte bankacılık sistemindeki gerilimin bir faiz artırımına eşit olduğunu düşünebiliriz
Daha fazla faiz artırımına ihtiyacı değerlendirirken kredi sıkılaşmasının beklenen ve gerçekleşen etkilerine odaklanacağız
Son gelişmelerin yumuşak iniş olasılığını değiştirdiğini söylemek için çok erken
Hala yumuşak iniş için bir yol var ve bunu bulmaya çalışıyoruz
Faiz indirimi bizim temel senaryomuz değil