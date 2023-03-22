Fed Başkanı Powell: Faiz indirimi temel senaryomuz değil

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşmasında öne çıkanlar:

İzole edilmiş bankacılık problemleri eğer düzeltilmez ise bankacılık sistemi tehdit altına girebilir

Tüm mudilerin tasarrufları güvende

Bankacılık sektöründeki şartları yakından izlemeye devam ediyoruz

İhtiyaç olduğunda elimizdeki tüm araçları kullanacağız

Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye güçlü şekilde bağlı olmaya devam ediyoruz

Politika yapıcılar genel olarak bastırılmış büyümenin devam etmesini bekliyorlar

Ücretlerde büyüme gevşemenin bazı işaretlerini gösterdi

Enflasyon bizim hedefimizin çok üzerinde olmaya devam ediyor

Enflasyonu hedefe geri getirme süreci uzun bir yol olacak

Son toplantıdan bu yana ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldiler

Bankacılık sektöründe gelişmeler ekonomiyi etkileyecek ve buna nasıl yanıt vermemiz gerektiğine bakacağız

Politikanın izleyeceği patika uygun şekilde ayarlanacak, kararlarımızı toplantıdan toplantıya vereceğiz

Enflasyon ve iş gücü piyasasından gelen veriler faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini gösteriyordu, bu nedenle faiz artırım kararı oybirliği ile alındı

Prensipte bankacılık sistemindeki gerilimin bir faiz artırımına eşit olduğunu düşünebiliriz

Daha fazla faiz artırımına ihtiyacı değerlendirirken kredi sıkılaşmasının beklenen ve gerçekleşen etkilerine odaklanacağız

Son gelişmelerin yumuşak iniş olasılığını değiştirdiğini söylemek için çok erken

Hala yumuşak iniş için bir yol var ve bunu bulmaya çalışıyoruz

Faiz indirimi bizim temel senaryomuz değil