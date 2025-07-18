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Fed Başkanı Powell yine Trump’ın hedefinde: En kötü atamalarımdan biri

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’e yüklenmeye devam ediyor. Trump sosyal medya hesabından “Faizi düşürün, çok geç!” diyerek yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğduğunu söyledi. Trump, hesabından yine Powell’a hakaretler yağdırdı.

Haber Merkezi
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Fed Başkanı Powell yine Trump’ın hedefinde: En kötü atamalarımdan biri
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ABD Merkez Bankası ve Fed Başkanı Jerome Powell yine ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerinin hedefi oldu. Truth hesabından ‘Faizi düşürün’ çağrısında bulunan Trump, Powell’a yine hakaretler yağdırdı.

"En kötü atamalarımdan biri"

Trump’ın Powell’ı hedef gösteren paylaşımı şu şekilde: 

"Çok Geç" ve Fed, yüksek faiz oranlarıyla konut piyasasını boğuyor ve özellikle gençlerin ev almasını zorlaştırıyor. Gerçekten de en kötü atamalarımdan biri. Uykucu Joe, ne kadar kötü olduğunu görüp onu yeniden atadı. Ve Fed Yönetim Kurulu, bu "aptalın" bu kadar çok insana zarar vermesini engellemek için hiçbir şey yapmadı. Birçok yönden Yönetim Kurulu da aynı derecede suçlu! ABD sallanıyor, çok düşük enflasyon var ve %1'lik bir faiz oranına sahip olmayı, yani faiz maliyetlerinden yılda bir trilyon dolar tasarruf etmeyi hak ediyoruz. Çok Geç'in ne kadar aptalca olduğunu anlatamam. Ülkemiz için çok kötü!”

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