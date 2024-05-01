Fed Başkanı Powell, faiz artışı olasılığını masadan kaldırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi; ancak hala çok yüksek. Enflasyonun düşeceğine güveniyoruz, ancak bu büyük olasılıkla önceden beklenenden daha uzun sürecek.

İş gücü piyasası göreceli olarak sıkı olmaya devam ediyor.

Yurt içinde özel sektörün nihai satın almaları geçen yılın ikinci yarısı kadar güçlü olmaya devam ediyor.

Politika adımlarımız fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerimizle yönlendiriliyor.

Bilanço varlıklarının toplam azaltımı aylık 40 milyar dolar civarında olacak.

Bir sonraki adımın 'artırım' olması mümkün değil

Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil.

Politikanın enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefine çekecek kadar sıkı olduğuna inanıyoruz. Politikanın ekonominin izleyebileceği farklı patikalara yönelik olarak iyi konumda olduğunu düşünüyoruz.

Faizleri yükseltmek için politikanın yeterince sıkı olmadığına dair ikna edice kanıta ihtiyaç var.

İş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama faiz indirimlerini ateşleyebilir.

Enflasyon, faiz konusunda verilerecek kararın kalbinde

Hala güçlü bir büyümeye sahip olabileceğimizi ya da iş gücü piyasası ve enflasyonun düşmeye devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz.

Gelecek enflasyon verileri faiz konusunda verilerecek kararın kalbinde yer alacak.

Faiz indirimi için enflasyonun düşmekte olduğuna daha fazla güvene ihtiyaç var ve ilk çeyrekte ilerleme göremedik.

Faiz indirimlerine başlamanın ne kadar zaman alacağını bilmiyorum.

Enflasyonun düşeceğine ilişkin güvenim daha düşük

Enflasyon hedefine ulaşmak için ücretlerde büyümenin daha sürdürülebilir seviyelere gevşediğini görmemiz gerekecek.

Enflasyonun düşüşe geçeceğine ilişkin güvenim öncekine göre daha düşük.

Faizleri indirmeye ve indirmemeye giden patikalar var ve hangi yola gidileceği gelecek verilere bağlı.

Stagflasyon görmüyorum

ABD ekonomisinde gelen verilere baktığımda, stagflasyon söylentilerinin nereden geldiğini anlamıyorum.

Sınırlayıcı para politikasının işini yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı var.

Seçimi kararlarda dikkate almak doğru karar verme ihtimalini azaltır.